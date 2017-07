Wer aktuell Game of Thrones: Staffel 7 schaut, kennt das Problem: Es gibt jede Woche nur genau eine Folge (Hier unser aktuelles Review-Video), aus dem sonst dank Netflix und Co. üblichen Binge Watching wird also nichts. Telltale hatte deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt eine clevere Idee - der Entwickler stellt die erste Episode seines Game-of-Thrones-Adventures einfach kostenlos zum Download bereit.

Hat man keine Lust auf GoT-freie Wartezeit, kann man sie sich bedenkenlos mit dem Adventure vertreiben. Das orientiert sich nicht wie im Fall von The Walking Dead an der Comic- oder Buchvorlage, sondern nimmt sich gezielt die Schauspieler und Figuren aus der HBO-Serie als Vorlage. Auch im Spiel können wir also Lena Headey (Cersei), Emilia Clarke (Daenerys) und Co. erleben. Serien-Fans müssen sich nicht erst in die Unterschiede zwischen Serie und Büchern einarbeiten.

Game of Thrones: A Telltale Game im Test: Ende schlecht, alles schlecht?

Nicht auf Steam, aber direkt bei Telltale

Wir begleiten hier die extra für das Spiel erfundene Familie Forrester, die in die politischen Machtspiele zwischen dem Norden von Westeros und King's Landing geraten und an die Stark-Familie aus der Serie erinnern - beide sind besonders rechtschaffend, idealistisch und haben es dementsprechend schwer im rauen Krieg um den Thron. Die Gratis-Episode findet sich direkt im Telltale-Store. Auf Steam kostet die ganze Staffel gerade 27,99 Euro. Eine zeitliche Beschränkung hat das Angebot nicht, es wird aber ein Telltale-Account zum Download benötigt.

Wer gar keine Ahnung hat, woher der Wirbel um die Serie kommt, sollte derweil unbedingt unserem neusten Plus-Podcast lauschen, in dem wir dem Phänomen auf den Grund gehen.