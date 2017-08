Game of Thrones prägt seit Jahren die Popkultur wie kaum ein anderes Fantasy-Franchise zuvor. Kein Wunder, dass es immer wieder auch Gerüchte und Spekulationen über eine Spielumsetzung des beliebten Stoffes gibt. Zuletzt kursierten etwa vermeintliche Hinweise auf ein Game of Thrones von den Skyrim-Machern.

Sehr viel näher dran gewesen zu sein scheint vor ein paar Jahren allerdings Obsidian Entertainment. Der Entwickler von unter anderem Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, South Park: The Stick of Truth und Pillars of Eternity erhielt eigenen Aussagen zufolge 2005 das Angebot von Electronic Arts, ein Spiel auf Basis der Buchvolage von George R. R. Martin zu entwickeln.

Das Ende vom Lied hatte dann jedoch nichts mit Eis und Feuer zu tun: Das Entwicklerstudio lehnte schlicht ab. Wie der Studio-Mitgründer und CEO Feargus Urquhart jüngst gegenüber Eurogamer erklärte, gab es dafür auch einen einfachen Grund. Man hielt den Stoff für nicht geeignet, um daraus ein adäquates Rollenspiel zu machen.

Abgeschreckt zu haben scheint Urquhart dabei insbesondere das Fehlen tatsächlich magisch begabter Protagonisten - für ihn wohl essentielle Bausteine eines Rollenspiels:

Grundsätzliches Problem sei also schon einmal, dass man die Spieler lediglich einen normalen Krieger, Kämpfer oder Söldner spielen lassen könne. Denn, wie Obsidians Entwickler-Chef Chris Parker hinzufügte, auch die bedeutenden Charaktere der Fantasy-Welt könne man nicht einfach durch einen Spieler steuern lassen. Selbst eine simple Konversation sei nicht ohne weiteres möglich, da alles bereits bis ins kleinste Detail in den Büchern beschrieben werde.

"Das einzige, was wir hätten machen können, wäre die Art gewesen, auf die es BioWare bei Knights of the Old Republic gemacht hat. Sie sagten sich, die Episoden 1-6 sind unantastbar, also gehen wir einfach weit in der Zeit zurück. [...] Das hätten wir also machen können."