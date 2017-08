Game of Thrones - Hacker drohen HBO mit einem Leak zur Erfolgsserie

Nach Sony, Netflix und zuletzt Disney ist nun anscheinend auch der US-Sender HBO Opfer von Hackerangriffen geworden. Laut einem Bericht von Entertainment Weekly hatten die Hacker Zugriff auf mehr als 1,5 Terabyte Daten.

Dazu gehören angeblich auch die neuen Folgen der Erfolgsserie Game of Thrones. Die Hacker drohen nun mit Leaks aus dem Skript einer bisher noch nicht veröffentlichten Episode, sollte HBO sich weigern, Lösegeld zu zahlen.

HBO-Chef bestätigt Erpressung

Das möchte der Sender natürlich mit aller Macht verhindern, schließlich gehört die aktuelle siebte Staffel von Game of Thrones zu den erfolgreichsten Serien weltweit. HBO-Chef Richard Plepler bezeichnet den Hackerangriff als »beunruhigend und verstörend«. Jedoch kündigte er gleichzeitig an, dass die Sicherheitsexeperten des Senders bereits daran arbeiten, das Problem in den Griff zu bekommen.

Netflix und Disney wurden auch Opfer von Hackern

Zuletzt sorgten Hacker-Angriffe auf Netflix und Disney für Schlagzeilen. Bei Netflix wurden einige Folgen der aktuellen fünften Staffel der Erfolgsserie Orange is the New Black entwendet und vorab im Internet veröffentlicht, das sich der Streaming-Dienst geweigert habe zu zahlen. Ähnlich erging es dem Filmstudio Disney mit dem jüngsten Piratenabenteuer Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, das vor dem Kinostart veröffentlicht werden sollte.