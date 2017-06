Game of Thrones - Nachgezählt: Die vielen Tote im Serienhit lassen Walking Dead arm aussehen

Die Erfolgsserie Game of Thrones geht am 16. Juli mit der neuen siebten Staffel weiter. Fans fiebern schon jetzt den neuen Folgen entgegen, immer mit einer gewissen Angst, die Macher lassen mal wieder einen wichtigen Hauptcharakter dran glauben.

Bereits in den vergangenen sechs Staffeln sorgte der ein oder andere brutale Mord für Aufsehen und gehört zu den schockierenden Momente in der Geschichte der Fantasy-Serie.

Game of Thrones mit knapp 151.000 Toten

Jetzt hat ein Fan mal genau nachgezählt und listet jeden einzelnen Tod in der Serie auf, sei es durch einen heimtückischen Mord oder während einer Schlacht gefallen. Dabei kommt er auf die schwindelerregende Anzahl von weit über 150.966 Tode.

In einem Video fasst er alle noch einmal in knapp 21 Minuten zusammen. Achtung, die einzelnen Szenen sind nichts für sensible Zuschauer und enthalten naturgemäß jede Menge Spoiler. Valar Morghulis!

The Walking Dead vs. Game of Thrones

Dem steht jedoch eine Infografik eines weiteren Fan gegenüber, der anschaulich die beiden Serienhits The Walking Dead und Game of Thrones gegenüberstellt und deren Opfer miteinander vergleicht. Dabei kommt er auf ein anderes Ergebnis, wo die Zombie-Serie die Nase vorn hat (Stand 2016). Jedoch lässt sich hier nicht nachvollziehen, welche einzelnen Opfer gezählt wurden.