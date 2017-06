Game of Thrones - Pilou Asbaek: Euron Greyjoy stellt Ramsay Bolton in den Schatten

In wenigen Wochen geht die siebte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie Game of Thrones an den Start und der neue Trailer mit vielen neuen epischen Schlachten-Szenen heizt die Vorfreude der Fans noch einmal kräftig an.

Dabei können sich die Zuschauer auf einen neuen skrupellosen Schurken einstellen, erklärt Pilou Asbaek im Interview mit dem Empire Magazine (via DigitalSpy). Er geht sogar soweit zu behaupten, dass sein Charakter Euron Greyjoy die früheren Schurken Joffrey Baratheon und Ramsay Bolton in den Schatten stellt.

"Nach dieser Staffel wird Ramsay wie ein kleines Kind aussehen. Die Psychopathen, denen ich über den Weg gelaufen bin, hatten so viele verschiedene Seiten an sich. Also habe ich mir in jeder Szene, die ich als Euron gedreht habe, eine neue Variante ausgesucht, die ich zeigen wollte: In der einen Szene will ich charmant sein, in der anderen ein Freak und in dieser jemanden töten."

Neuer Trailer: Der Winter ist da

In den neuen Folgen stehen alle Zeichen auf Krieg: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und ihre Armee sind in Westeros angekommen und nimmt die Burg Dragonstone in Besitz, die frühere Heimat ihrer Familie. Ihre Drachen Drogon, Viserion und Rhaegal stehen ihr im Machtkampf um den Eisernen Thron zur Seite. Währenddessen bereiten sich Cersei (Lena Headey) und Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) sowie Jon Schnee (Kit Harington) auf den großen Krieg vor. Gleichzeitig droht Gefahr aus dem Norden, denn die Armee der White Walkers ist im Anmarsch.

Neue Staffel ab 17. Juli auf Sky

Die siebte Staffel von Game of Thrones geht am 16. Juli auf dem US-Sender HBO an den Start. In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky die neuen Folgen der Fantasy-Serie nur wenige Stunden später ab dem 17. Juli immer montags auf Sky Atlantic HD, sowie auf Abruf auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Game of Thrones - Bilder zur TV-Serie ansehen