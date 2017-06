Game of Thrones - Rätsel um Jon Snows Herkunft endlich gelöst?

Nur wenige Wochen vor dem Start der neuen siebten Staffel widmet das renommierte Magazin Empire (via Reddit) der Erfolgsserie Game of Thrones eine große Titelstory mit vielen neuen Bildern aus den neuen Folgen.

Jetzt sorgt eine Bildunterschrift für Aufsehen, denn darin wird erstmals der angeblich echte Name von Jon Snow enthüllt: Jaehaerys Targaryen.

Der Originaltext aus dem Magazin (via Reddit) liest sich wie folgt: As we saw in the last episode of season six, Bran’s (Isaac Hempstead Wright) psychic time-traveling 'greensight' revealed the true nature of Jon’s birth heritage and his real name: Jaehaerys Targaryen. 'Bran’s now in this precarious situation in which it’s just him and Meera [Ellie Kendrick], and he has all of this information that could change the entire story,' says Hempstead Wright. And it’s not just about Jon. 'He knows about the origin of the White Walkers, too.'

Wahrheit oder Fan-Theorie abgeschrieben?

Damit wird - ob absichtlich oder nicht - ein sehr gut gehütetes Geheimnis der HBO-Serie gelüftet. Gleichzeitig bestätigt es einmal mehr die wohl wichtigste Fan-Theorien R+L=J über Jon Snows Herkunft.

Doch stimmt die Aussage tatsächlich? Oder ist dem Magazin ein peinlicher Fehler unterlaufen und man hat den seit einiger Zeit in Fan-Kreisen kursierenden Namen einfach übernommen?

R+L=J

Die 6. Staffel bestätigte vor gut einem Jahr die beliebte Fan-Theorie R+L=J. In einer Szene der Staffel wird deutlich, dass Jon Snow (Kit Harington) nicht wie bisher angenommen der Bastard von Ned Stark sei, sondern aus einer Verbindung zwischen Neds Schwester Lyanna und Rhaegar Targaryen, Bruder von Daenerys, stammt. Damit ist Jon Snow mit der Mutter der Drachen verwandt. Zahlreiche Fans behaupten nun, Jon Snows wirklicher Name lautet Jaehaerys Targaryen.

Der US-Sender HBO feuerte die Theorie mit einer Grafik an, die Jon Snows Herkunft darstellen soll.