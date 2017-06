Game Of Thrones - Serien-Macher bestätigen: Erwartet kein Happy End

Nur wenige Wochen vor dem Start der neuen siebten Staffel von Game of Thrones äußern sich die beiden Macher der Serie, D.B. Weiss und David Benioff, gegenüber dem Magazin EW über die neuen Folgen und nehmen den Fans sogleich jegliche Hoffnung auf ein neues Traumpaar: Tormund und Brienne.

"Es gab die Episode, in der alle Castle Black verlassen und einen Moment - der so überhaupt nicht im Drehbuch stand - in dem Brienne zu Tormund blickt und er sie angrinst. Nichts, was man jemals schreiben könnte.



Das hat uns inspiriert, weil wir jetzt einen von beiden umbringen müssen und es natürlich kein Happy End oder eine Romanze in der TV-Serie geben darf. Aber wir verraten euch nicht, wen es erwischt."

Auch wenn die beiden Showrunner bekannt dafür sind, mal eben unerwartet einen Hauptcharakter über die Klinge springen zu lassen, sollte man die letzte Aussage vielleicht nicht allzu ernst nehmen.

Großes Treffen der wichtigsten Charaktere

Dennoch müssen Fans auch mit der neuen Staffel wieder auf jede Menge Überraschungen gefasst sein. Denn schließlich treffen viele Hauptcharaktere erstmals aufeinander, bestätigen Weiss und Benioff gegenüber dem Magazin EW. Das ist genau das, worauf die Fans lange gewartet haben. Mehr wollten sie aber nicht verraten.

Schon die ersten Trailer kündigen einen gewaltigen Krieg und jede Menge Schlachten an. Nicht zu vergessen von der eiskalten Bedrohung aus dem Norden.

Die siebte Staffel Game of Thrones geht am 16. Juli auf dem US-Sender HBO an den Start. In Deutschland zeigt Sky ab dem 17. Juli die neuen Folgen nur wenige Stunden nach der Premiere.

Start der finalen Staffel noch offen

Wann Fans die achte und letzte Staffel des Serienhits erwarten dürfen, steht noch nicht fest. Bis jetzt konnte man sich noch auf keinen Starttermin einigen, bestätigen Weiss und Benioff. Letzten Informationen nach geht man von einem Start in 2018 oder 2019 aus. Doch schon jetzt arbeiten sie an den Drehbüchern für die finale Staffel, bestätigt Benioff.

"Es ist aufregend an der finalen Staffel zu schreiben, aber es gibt immer Druck. Man will ja auch keine Fehler begehen."

Game of Thrones - Bilder zur TV-Serie ansehen