Wie Computerbase meldet, hatte Nvidia Händler darum gebeten, Geforce-GTX-Grafikkarten nur noch in kleinen Bestellmengen zu verkaufen. Die Tatsache, dass einige große Händler diesen Schritt schon vor einigen Monaten durchgeführt haben, ist wohl auf diese Bitte zurückzuführen. Manche Händler lassen inzwischen nur noch den Kauf von zwei Grafikkarten gleichzeitig zu.

Wie Nvidia gegenüber Computerbase erklärte, soll so eine gute Verfügbarkeit für Gamer als Hauptzielgruppe gesichert werden. Allerdings ist die Bitte von Nvidia für keinen Händler verpflichtend. Von AMD scheint es laut dem Bericht keine ähnliche Anfrage gegeben zu haben, trotzdem haben einige Händler auch hier die Anzahl bei Bestellungen eingeschränkt.

Viele Gamer sind auch Miner

Das Problem ist aber wesentlich komplexer, wie beispielsweise ein Bericht bei Barron's zeigt. So werden Grafikkarten auch bei Kunden, die sich als Gamer bezeichnen, oft nur rund 5 Prozent für PC-Spiele eingesetzt und zu 95 Prozent für das Schürfen von Kryptowährungen.

Der Analyst Christopher Rolland sieht hier sogar ein langfristiges Risiko für AMD und Nvidia, weil viele der aktuellen Verkäufe hochpreisiger Grafikkarten von hohen Preisen für Krypto-Währungen wie Ether abhängen.

Wer sich fragt, was eine Kryptowährung überhaupt ist, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining - Was ist das und wie funktioniert es?

Kurseinbrüche eine Gefahr für Hersteller

Ein dauerhafter Einbruch des Kurses könnte die Verkaufszahlen schnell fallen lassen. AMD sei hier besonders gefährdet, so Rolland. Für Spieler, die sich einen High-End-PC kaufen oder bauen wollen, ist die Unberechenbarkeit und Höhe der Preise ebenfalls ein Problem, die sich ausgerechnet auf das wachsende Marktsegment der Gaming-PCs negativ auswirken könnte.

ASIC-Hersteller größerer Kunde bei TSMC als Nvidia

Die Lage ist also schon jetzt kompliziert, doch nun deutet sich noch eine weitere Auswirkung des Krypto-Mining auf Spieler-Grafikkarten an. Wie der Analyst James Wang, ein ehemaliger Nvidia-Mitarbeiter, meldet, verkauft der Auftragshersteller TSMC inzwischen pro Monat mehr Wafer für die Chipherstellung an den ASIC-Hersteller Bitmain als an Nvidia.

Bitmain stellt Spezialchips für Krypto-Mining her, die oft schneller sind als Grafikchips. Wenn TSMC hier enorme Kapazitäten für ASICs bereitstellt, bleibt weniger für andere Kunden. Das hat schon in der Vergangenheit zu steigenden Preisen geführt. Da es viele Krypto-Währungen gibt, deren Berechnungen gegen ASICs geschützt sind, helfen die steigenden Verkäufe der Spezialchips wohl nicht dabei, den Bedarf an Mining-Grafikkarten zu senken.