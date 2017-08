Gamescom 2017 - Die wichtigsten Events der Messe

Spielerisch wird's die Gamescom 2017 nach all den Ankündigungen auf der E3 nicht leicht haben, denn viele große Überraschungen sind bereits enthüllt. Das heißt aber nicht, dass sich die Messe in diesem Jahr nicht lohn, denn auch abseits vom »Schlangestehen-für-Assassin's-Creed wird auch drumherum ordentlich Programm geboten.

eSports mit dem Puma Fragrances Cup 2017 und Clash Royale

In Halle 5.1 findet während der Gamescom auf der ESWC-Bühne knallharter eSport statt. Zum einen werden in Clash Royale Lanes gestürmt und Befestigungen eingerissen, zum anderen findet am 26. August das Finale des Puma Fragrances Cup 2017 mit den Siegern aus den sechs Online-Qualifiern zuvor statt.

Wer sich für das Programm der ESWC auf der Gamescom interessiert, kann auf unserer Themenseite alle wichtigen Infos rund um die Bühne einholen.

20 Jahre GameStar

Anstatt auf Geschenke zu warten, teilen wir zur Gamescom und unserem 20. Jubiläum ordentlich aus. Am Mittwoch, 23. August, gibt's auf und vor der ESWC-Bühne neben dem eSports-Programm die geballte Ladung Redaktions-Charme - die Geschichten, die wir dort erzählen, sind nicht nur für langjährige Fans hörenswert!

20 Jahre GameStar Hamburg ansehen

Pixxl Island mit McDonald's

Ein weiteres Highlight während der Gamescom ist »Pixxl Island«, die Lounge in Halle 5.1, in die wir gemeinsam mit McDonald's kreative Minecraft-Fans einladen. Hier kann man sich vom Messestress erholen, bei »Build something big!« gemeinsam ein Großprojekt bauen oder sich in einer Adventure-Map an Bestzeiten versuchen.

Alle Infos rund um die Lounge und ihr Programm gibt's auf der offiziellen Themenseite.

Cosplay Village

Wer nicht einfach in Straßenklamotte auf der Gamescom erscheinen will, wird im Cosplay Village seine Heimat finden. In Halle 10 gibt's rund ums Thema Cosplay Events und Tipps von den Profis sowie eine eigene »Schmiede« für spontane Reparaturarbeiten am Kostüm. Aber Achtung, wie im letzten Jahr gelten auch dieses Jahr wieder strikte Regeln im Umgang mit Verkleidungen.

Indoor-Area

Halle 10.1 beherbergt die große Bühne für Social Media, auf der vier Tage lang Community-Programm läuft. Am 24. August um 17:00 Uhr gibt's die Verleihung des Gamescom-Awards, am 26. August um 14:00 die Sieger des Cosplay-Wettbewerbs zu sehen. Spielstationen, die Deutsche Casemod Meisterschaft und Gelegenheiten zum Treffen mit YouTubern gibt's ebenfalls.

Outdoor-Area

Wer sich entgegen aller Vorurteile nicht vor der Sonne fürchtet, kann auf Parkplatz P8 Musik hören und den Sommer genießen. Red Bull zeigt dort Motorrad- und Fahrrad-Shows, beim COS-Cup können sich Skater für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Gamescom City Festival

Wenn jährlich die Gamescom steigt, feiert nicht nur das Spielerherz, sondern auch die ganze Stadt Köln. Beim Gamescom City Festival spielen am Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Rudolfplatz und am Hohenzollernring zahlreiche bekannte Bands. Außerdem lockt ein Street-Food-Markt an beiden Locations.

Hohenzollernring

Freitag, 25. August 2017 - Alice Merton - 18:00 Uhr

Freitag, 25. August 2017 - Grossstadtgeflüster - 19:15 Uhr

Freitag 25. August 2017 - Antilopen Gang - 20:45 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Dame - 18:00 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Moop Mama - 19:30 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Querbeat - 21:30 Uhr

Sonntag, 27. August 2017 - Abschlussveranstaltung Du bes Kölle« 16:00 Uhr

Rudolfplatz

Samstag, 26. August 2017 - 5vor12 - 18:00 Uhr

Freitag, 25. August 2017 - Cat Ballou - 19:00 Uhr

Freitag, 25. August 2017 - Team Rhythmusgymnastik - 20:15 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Poetry-Slammers »Reim in Flammen - 19:00 Uhr

Samstag 26. August 2016 - Elias - 19:50 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Poetry-Slammers »Reim in Flammen 20:35 Uhr

Samstag, 26. August 2017 - Stefan Knittler - 21:15 Uhr

Sonntag, 27. August 2017 - Linus Talentprobe - 17:30 Uhr

Sonntag, 27. August 2017 - Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe - 17:30 Uhr