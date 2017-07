Gamescom 2017 - Konami zeigt PES 2018 und Metal Gear Survive

Die Gamescom 2017 nähert sich mit großen Schritten, und langsam aber sicher geben die Publisher erste Details zu ihren Lineups für die Messe bekannt - so auch jetzt Konami.

Demnach können die Besucher der Gamescom am Stand A011 in der Halle 6.1 unter anderem eine aktuelle Version des Fußballspiels Pro Evolution Soccer 2018 etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wer hingegen etwas mehr Abenteuerlust verspürt, kann sich dem Koop-Stealth-Spiel Metal Gear Survive zuwenden, das ebenfalls am Konami-Stand zur Verfügung stehen wird.

Noch etwas geruhsamer geht es in der Halle 5.2 am Stand A030/B031 zu, wo das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Trading Card Game zu sehen ist.

Die Gamescom findet vom 22. bis zum 26. August 2017 in Köln statt, wobei der 22. August als reiner Fachbesuchertag deklariert ist. Die Messe wird erstmals von der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eröffnet.