Gamescom Award 2017 - Alle Gewinner im Überblick

Die Gamescom in Köln ist noch immer in vollem Gange, trotzdem wurden bereits die besten Spiele der Messe gewählt und in 23 Kategorien mit dem Gamescom Award 2017 ausgezeichnet.

Der absolute Gewinner der Messe ist demnach Super Mario Odyssey für Nintendo Switch mit insgesamt fünf Auszeichnungen. Das neue Abenteuers des berühmtesten Klempners der Welt konnte nicht nur den Preis als bestes Spiel der Messe, sondern auch als bestes Switch-Spiel, bester Action-Titel, bestes Spiel für Familien und den Most-Wanted-Publikumspreis abräumen.

Das beste PC-Spiel der Messe ist Kingdom Come: Deliverance geworden. In der Kategorie der besten Strategie-Spiele konnte sich Mario + Rabbids Kingdom Battle gegen Tropico 6, Total War: Warhammer 2 und sogar gegen die Definitive Edition von Age of Empires durchsetzen.

Eine Jury aus Journalisten und Branchenkennern hat über die Gewinner der Gamescom-Awards abgestimmt. Aus der GameStar-Redaktion saß Sandro Odak mit in der Jury.

Gewinner der Gamescom Awards 2017

Best of Gamescom Award

Super Mario Odyssey

Bestes Add-on/DLC

Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Bester Messestand

Electronic Arts Gamescom Booth 2017

Bestes PS4-Spiel

Assassin's Creed: Origins

Bestes Xbox-One-Spiel

Mittelerde: Schatten des Krieges

Bestes Nintendo-Switch-Spiel

Super Mario Odyssey

Bestes PC-Spiel

Kingdom Come: Deliverance

Bestes Mobile-Spiel

Metroid: Samus Returns

Bestes Rollenspiel

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Bestes Rennspiel

Forza Motorsport 7

Bestes Actionspiel

Super Mario Odyssey

Bestes Simulationsspiel

Project CARS 2

Bestes Sportspiel

PES 2018

Bestes Spiel für Familien

Super Mario Odyssey

Bestes Strategiespiel

Marie+ Rabbids Kingdom Battle

Bestes Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel

God's Trigger

Bestes Social-/Onlinespiel

Destiny 2

Bestes Casual Game

Hidden Agenda

Bestes Multiplayer-Spiel

Destiny 2

Bestes VR-Spiel

Fallout 4 VR

Beste Hardware

Xbox One X

"Most Wanted" Publikumspreis

Super Mario Odyssey

Gamescom Indie Award

Double Kick Heroes

