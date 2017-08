Gamescom Indie Arena Booth - Neue Spiele der Macher von Trine und This War of Mine spielbar

Seit 2013 stellen Indie-Entwickler im Indie Arena Booth auf der Gamescom jedes Jahr ihre neuesten Werke vor. Auch dieses Jahr können Sie dort eine ganze Reihe an Titeln anspielen. Erstmals kommt außerdem ein Streaming-Studio dazu, in dem Streamer zusammen mit den Entwicklern live die Spiele zeigen können.

Wir haben alle Spiele zusammengefasst, die 2017 im Indie Arena Booth vertreten sein werden. Diese drei halten wir für besondere Highlights:

Frostpunk

Die Macher von This War of Mine bringen ihre Expertise für brutale moralische Entscheidungen und erbitterten Überlebenskampf ins Aufbaustrategie-Genre. Wir ziehen eine Steampunk-Kolonie im tödlichen Eis hoch - was erwartungsgemäß kein leichtes Leben bedeutet. Das Spiel geht dabei sogar noch weiter als Banished und lässt uns etwa Kinderarbeit oder Experimente an Menschen anordnen.

Nine Parchments

Auch die Trine-Entwickler bleiben ihren Stärken treu: Koop und Humor! Nine Parchments scheint aber mehr Magicka als Trine zu werden: Bis zu vier Magier hexen sich ihren Weg durch chaotische Schlachten in einer bunten Fantasy-Welt.

Dead Cells

Im Early Access bereits auf Steam verfügbar - und dort schon verdammt überzeugend! Dead Cells mischt die knallharten Kampfmechaniken eines Dark Souls mit dem Spielprinzip eines Metroidvania-Platformers. Obendrein streut es Roguelike-Elemente ein, will heißen: Es gibt keine Speicherpunkte, sterben heißt neu anfangen.

Quelle: Indie Arena Booth