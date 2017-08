Gamesplanet Summer Sale 2017 - Shadow Tactics, Metal Gear und Wildlands

Wenn sich gegen den Shogun Widerstand erhebt, kann der mächtigste Mann Japans sein Heer entfesseln und seine Feinde mit brutaler Kraft niederstrecken - oder er sendet seine besten Leute, um die Sache im Schatten zu erledigen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun hat im letzten Jahr nicht nur etliche Preise abgeräumt, sondern auch das alte Commandos-Subgenre der Taktikspiele wiederbelebt. Wer sich Abend für Abend in exzellent designte Missionen stürzen will und gern lange am perfekten Dreh für eine Aufgabe knobelt, sollte sich das Spiel unbedingt ansehen, vor allem, weil es im Summer Sale bei Gamesplanet gerade nur 23,99€ kostet.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun für 23,99€

Weitere Highlights am 19. August

Alle Angebote im Summer Sale bei Gamesplanet