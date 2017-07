GameStar-Podcast - Folge 10: Streitgespräch: Ist Games as a Service grausig oder grandios?

Wir haben doch keine Zeit! In der Steam-Bibliothek türmt sich der Pile of Shame - Hunderte Spiele, die man mal im Sale geschossen hat in der festen Hoffnung, dass man irgendwann zum Zocken kommt. Gleichzeitig werden wir als Spieler alle älter, haben Jobs, Familie - und die Kids von morgen interessieren sich eh nur noch für ihr Dota, LoL oder Playerunknown's Battlegrounds. Aus dem allgemeinen Hobby »Games« wird für viele ein spezialisiertes Hobby, bei dem man sich beispielsweise nur noch als Counter-Strike-Spieler bezeichnet.

Für die Publisher mit ihren ganzen Spieleschmieden ist das eine Herausforderung. Aber zum Glück gibt's ein neues Wunderheilmittel: Games as a Service.

Hinter Service-Spielen verbergen sich diverse Strategien, ein einzelnes Spiel oder eine Marke langfristig im Gespräch zu halten. Denn jeder will, dass es wie bei Dota läuft: Streamer und YouTuber sollen sich gefälligst bis an ihr Lebensende damit beschäftigen! Und die Spieler idealerweise auch. Ob man das jetzt im Detail mit speziellen DLC-Plänen, Season Passes, Community-Kreationen, Content-Plänen oder Multiplayer-Lootbox-Spiralen erreicht, ist im ersten Moment wurscht.

Stattdessen zählt für uns im GameStar-Podcast nur eines: Finden wir diesen Trend gut - oder doof? Und tatsächlich entbrennt über dieser Frage ein Duell der Giganten: Maurice Weber gegen Dimitry Halley - ein gnadenloser Kampf, in dem die Freundschaft der beiden keine Rolle mehr spielt. Die ganze Situation würde hoffnungslos eskalieren, wenn wir nicht einen Stargast am Start hätten, der das mit seiner sanften Art verhindert: Manuel Fritsch von Insert Moin.

Zu dritt machen sich die Service-Podcaster daran, das komplexe Thema auseinander zu nehmen. Wir sprechen darüber, was ein Game as a Service ausmacht, welche Gefahren bestehen, und diskutieren schlechte und gute Beispiele. Damit reagieren wir auf einen Wunsch aus der Community: Dort sind Service-Spiele ein heiß diskutiertes Phänomen. Umso neugieriger warten wir natürlich auf Ihre Meinungen zum Podcast. Herunterladen können Sie ihn ganz einfach über den eingebetteten Player.

