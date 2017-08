GameStar sucht Dich - Mitarbeiter im Kundenservice (m/w)

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum 1. Oktober 2017 eine(n) Mitarbeiter(in) Kundenservice (m/w). Mit viel Spaß am Umgang mit Menschen betreust aus unserem Münchner Büro die Kunden und Leser von GameStar und GamePro per Email, Website, Facebook, Chat und Telefon. Mit den Redaktions- und Produktteams arbeitest Du Hand in Hand. Mit einem einzigen Ziel: Unsere Kunden glücklich zu machen.

Deine Aufgaben:

Selbständige Bearbeitung von Kundenanfragen auf allen Kanälen

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Erstellung und Pflege von FAQs

Pflege und Bearbeitung von Kundendaten

Unterstützung der Buchhaltung bei Zahlungszuordnungen, Gutschriften und Kontenklärungen

Was Du mitbringst:

Begeisterung für Computerspiele- und Hardware – idealerweise bist Du schon Teil der GameStar-Community und ganz nah dran an unseren Produkten und Services

Einwandfreie Deutschkenntnisse mündlich wie schriftlich

Schnelle Auffassungsgabe und hohe Stressresistenz

Selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und Flexibilität

Sicherer Umgang mit MS- oder Google-Office, PC, Internet und Email

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, alternativ eine andere oder vergleichbare Ausbildung im Handel, Medien oder im eCommerce-Umfeld oder Abitur

solide Englischkenntnisse

Was wir Dir bieten:

Eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Unternehmen

Ein sehr gutes Arbeitsklima in einem familiären Team bei einem international aufstrebenden Online-Publisher

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und aktives Mitgestalten von Prozessen

Kontinuierliche Weiterbildung

Wenn Du Teil von Webedia werden möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende uns Deine vollständigen, englischsprachigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deines Gehaltswunsches und Deines nächstmöglichen Eintrittstermins direkt online:

Über Webedia

WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia Group und betreibt in Deutschland die führenden Online-Portale im Kino- und Entertainment-Bereich. Mit FILMSTARTS, MOVIEPILOT, GAMESTAR, GAMEPRO, IGN, ALLYANCE und MEIN-MMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment-Fans. Als starker Partner der Film-, Gaming- und Kinoindustrie wecken wir Interesse und Begeisterung für alle Themen rund um Film, Stars und Videospiele, weil wir selbst mit Leidenschaft und Expertise dabei sind.