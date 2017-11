GameStar-User fragen die USK - Ab 17:30 live: Livestream-Fragestunde zum Jugendschutz

Der deutsche Jugendschutz ist ein Dauerthema, immer wieder erreichen uns Fragen zu USK-Freigaben, Indizierung, Beschlagnahme & Co. Für die dritte Livestream-Ausgabe von GameStar TV haben wir daher einen Experten eingeladen, der Licht ins Dunkel aus Gesetzen und Vorschriften bringen kann: Lorenzo von Petersdorff ist Justiziar bei der USK und vor allem spezialisiert auf den Online-Jugendschutz.

Beispielsweise könnt ihr ihn nach dem Unterschied zwischen dem Jugendschutzgesetz (JuschG) und dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) befragen: Welche Regelung gilt wofür? Warum unterscheiden wir in Deutschland immer noch zzwischen digitalen Medien und Trägermedien (DVDs, Blu-rays, etc.)?



Und nach welchen Kriterien verteilt eigentlich die USK ihre Altersfreigaben? Hat sich hier in den letzten Jahren etwas geändert, etwa nach der Nicht-Indizierung von Mortal Kombat X? Vieldiskutiert ist derzeit auch der Umgang mit verfassungsfeindlichen Symbolen, vor allem nach den Zensuren in Wolfenstein 2.

Bitte stellt Fragen unten im Chat (erfordert einen Youtube-Account) oder noch weiter unten in den Artikelkommentaren. Wir freuen uns auf euch!