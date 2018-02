GameStars 2017: Bestes PlayStation-Spiel - Überraschender Erdrutschsieg

Seit der Einführung der Xbox One X haben sich die Kräfteverhältnisse auf dem Konsolenmarkt geändert - zumindest, was schiere Hardware-Power angeht. Microsofts Superkonsole ist nicht einmal die PS4 Pro gewachsen. Doch wenn man sich die Zahl der für die Kategorie PlayStation abgegebenen Stimmen ansieht, liegt Sonys System mit beinahe einem Drittel mehr Wählerstimmen weiterhin vorne in eurer Gunst.

Sony tut sich im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Microsoft vor allem durch Exklusivspiele hervor, die es nur auf der PlayStation 4 gibt. Logisch, denn gute Exklusivspiele sind gute Verkaufsargumente für die Konsole. Eine Strategie, mit der Sony schon seit vielen Jahren erfolgreich ist. Die Rechnung ging auch 2017 auf und spiegelt sich erneut deutlich in den abgegebenen Stimmen wider. Bei keiner anderen Kategorie war dieses Jahr der Abstand zwischen erstem und zweitem Platz so groß wie bei den PlayStation-Spielen.

Platz 3 - Nier: Automata

Was kann sich in der Kategorie "Bestes PlayStation-Spiel" wohl auf den vorderen Plätzen platzieren? Resident Evil 7? Call of Duty: WW2? Uncharted: The Lost Legacy? Ganz sicher muss doch Wolfenstein 2: The New Colossus dabei sein, richtig? Nein, all diese Hochkaräter wurden von den vorderen Plätzen nach hinten gedrängt - und unter den drei beliebtesten Spielen findet sich etwas überraschend das vergleichsweise obskure Action-Rollenspiel Nier: Automata vom japanischen Entwickler Platinum Games. Das postapokalyptische Kampfandroiden-Abenteuer konnte sich mit einem Plus von 40 Stimmen vor Persona 5 platzieren, für den zweiten Platz fehlen allerdings fast 2.000 Stimmen.

Platz 2 - Assassin's Creed: Origins

Die schöpferische Pause nach Assassin's Creed: Syndicate hat der in jüngster Zeit von Ermüdungserscheinungen geplagten Ubisoft-Serie offensichtlich gutgetan. Assassin's Creed: Origins kommt nicht nur bei den besten PlayStation-Spielen mit dem zweiten Platz spitzenmäßig weg, sondern kann sich auch in weiteren Kategorien sehr gut platzieren. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie groß die Kontroversen um die von Bugs und anderen Zipperlein geplagten Vorgänger waren. Das überarbeitete Spielsystem und die offene ägyptische Welt (die besonders in 4K phänomenal aussieht) haben das Assassinen-Feuer bei euch neu entfacht.

Platz 1 - Horizon Zero Dawn

Endzeitkriegerin Aloy hat sich also auf den ersten Platz gekämpft. Seien wir mal ehrlich: Alles andere hätte uns sehr überrascht. Wie haushoch der Sieg für Horizon Zero Dawn allerdings ausgefallen ist, sorgte bei der Auszählung der Stimmen für große Augen: Sonys Robomonster-Abenteuer staubte beinahe dreimal so viele Stimmen ab, wie das zweitplatzierte Spiel, Assassin's Creed: Origins. Sony und Entwickler Guerrilla Games haben also alles richtiggemacht und sichern sich mit ihrem atmosphärisch dichten Action-Rollenspiel verdienterweise den ersten Platz und damit den Titel "Bestes PlayStation-Spiel 2017".

