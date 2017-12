GameStars 2017 - Der Preis, den niemand haben will. Wählt den größten Fail des Jahres!

Die Kategorie »Fail des Jahres« ist in auch diesem Jahr ganz in User-Hand. Wir haben unsere GameStar.de-User und Facebook-Nutzer gebeten, den in ihren Augen größten Fail eines Publishers / Entwicklers / Beteiligten der Spielebranche zu nennen.



Aus den meistgenannten Vorschlägen haben wir die Nominierungen ausgewählt. In diesem Jahr war das Stimmungsbild wesentlich eindeutiger als noch 2016. Es wurden erheblich weniger Fails genannt, diese jedoch umso häufiger. Aber welcher Fail verdient diesen Preis, den niemand gewinnen will, am meisten? Ihr entscheidet!

Jetzt abstimmen und Preise im Wert von über 7.000 Euro gewinnen!