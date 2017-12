GameStars 2017 - Wählt das Strategiespiel des Jahres!

Es schickte sich an, das Jahr der Echtzeit-Strategie zu werden: Mit Halo Wars 2, Dawn of War 3, Sudden Strike 4 und SpellForce 3 kehrten so viele klassische RTS-Serien zurück wie lange nicht mehr. Aber sind die Comebacks auch geglückt - oder scheitern sie beim Griff nach der Genrekrone?

Vielleicht hat euch eine andere Spielart der Strategie 2017 mehr zugesagt? Die Rundentaktik eines XCOM 2: War of the Chosen beispielsweise, der Dungeonbau von Dungeons 3 oder die Weltraum-Eroberung in Endless Space 2? Oder möglicherweise gewinnt in diesem sonst so PC-lastigen Genre ein überraschender Konsolen-Herausforderer: Mario + Rabbids Kingdom Battle könnte das glatt gelingen!

