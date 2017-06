Gears of War 4 - Kostenlos anspielen: Zehn-Stunden-Trial kommt

Gears of War 4 ist demnächst kostenlos spielbar - zumindest für kurze Zeit: Microsoft plant eigenen Angaben zufolge eine Trial-Version des Third-Person-Shooters zu veröffentlichen, die für die Dauer von zehn Spielstunden freigeschaltet sein wird.

Die Trial-Aktion zu Gears of War 4 startet am 9. Juni 2017. Das Spiel lässt sich dann kostenlos herunterladen und für die begrenzten Zeit spielen - der Timer tickt immer dann runter, wenn der Spiel-Client gestartet ist. Das Angebot endet am 15. Juni 2017. Wer das Spiel innerhalb dieser Zeit herunterlädt, kann die zehn Gratis-Stunden aber auch noch später nutzen.

Achtung: Auf der offiziellen Trial-Webseite gibt es unterschiedliche Angaben zur Verfügbarkeit des Downloads. Mal ist vom Zeitraum zwischen dem 9. und 15. Juni die Rede, mal wird das Ende der Aktion bereits auf den 11. Juni datiert. Wer sicher gehen will, lädt den Client also am besten bereits am Wochenende herunter.

Die Inhalte der Trial-Version

In der Trial-Version von Gears of War 4 wird der erste Akt der Einzelspieler-Kampagne spielbar sein. Außerdem sind der Versus- und der Horde-Modus nutzbar.

Wer sich von der kurzen Anspiel-Phase überzeugen lässt und sich später die Vollversion des Shooters kauft, kann die erspielten Spielfortschritte übrigens übernehmen. Außerdem gibt es einige freischaltbare In-Game-Boni für neue Spieler.

Die Gears of War 4 Trial steht auf dem PC über den Windows Store für Windows 10 zum Download bereit. Die Installationsgröße beträgt 93 Gigabyte. Um die beiden Online-Modi oder die Kampagne kooperativ spielen zu können, wird ein Gold- oder Silber-Account für Xbox Live vorausgesetzt.

Weitere Details zur Trial-Aktion für Gears of War 4 finden sich auf der offiziellen Aktionswebseite.

Auch interessant: Crossplay zwischen PC und Konsole bei GoW 4 bald Pflicht

Gears of War 4 - Screenshots ansehen