Über ein halbes Jahr nach Release erscheint endlich der PvP-Modus Ghost War für Ghost Recon Wildlands: Ab dem 10. Oktober kann es dank eines kostenlosen Updates für PC, PS4 und Xbox One losgehen.

Vorab hat Ubisoft den Modus bereits in einer offenen Standalone-Beta getestet, wer zum Release spielen möchte, benötigt aber das Spiel. Der Modus liefert taktische Vier-gegen-Vier-Spieler Matches, die zehn Minuten dauern. Zum Launch gibt es acht Maps und zwölf Klassen, man zockt also nicht mit der eigenen Spielfigur aus dem Singleplayer, hat aber eine Vielzahl an Waffen, Gadgets und Spezialisierungen zur Auswahl.

Neue Inhalte geplant

Neue Klassen, Modi und Maps sollen mit kommenden Updates folgen. Zu Beginn verfügt Ghost War wie in der Beta nur über einen Deathmatch-Modus mit Revives. Welche Modi noch kommen sollen, ist nicht bekannt. Denkbar wären aber natürlich die klassischen zielbasierten Varianten.

