Godzilla 2 - Drehstart: Erste Story-Details bestätigen weitere Monster

Godzilla stapft zwar erst in zwei Jahren im Sequel Godzilla: King of the Monsters wieder über die große Kinoleinwand, doch schon jetzt haben die Dreharbeiten zum neuen Monsterfilm begonnen.

Godzilla vs. Rodan, Mothra & King Ghidorah

Dazu gibt es erste Details zur Story, die ein gigantisches Monster-Clash versprechen: Neben der Riesenechse wurden jetzt auch die ebenfalls aus den japanischen Godzilla-Filmklassikern und Spielen bekannte Filmmonster Rodan, Mothra und King Ghidorah bestätigt. Schon seit geraumer Zeit wird über ein Zusammentreffen mit der riesigen Motte Mothra, dem mächtigen Flugsaurier Rodan und dem dreiköpfigen King Ghidorah spekuliert.

Erste Story-Details bekannt

Das Sequel zu Gareth Edwards Kinohit Godzilla aus dem Jahr 2014 handelt von der Agentur Monarch für Krypto-Zoologie, die den Kampf gegen mächtige Monsterwesen aufnehmen. Und während sich Godzilla und die übrigen Monster um die Vorherrschaft bekämpfen, gefährden sie die Existenz der Menschheit.

Neue Besetzung in Godzilla 2

Zur Besetzung gehören Vera Farmiga (The Conjuring), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Aisha Hinds (Under the Dome), Kyle Chandler (Bloodline), Ziyi Zhang (Tiger & Dragon), Thomas Middleditch (Wolf of Wall Street), Bradley Whitford (West Wing) und O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton).

Aus dem Vorgängerfilm gibt es ein Wiedersehen mit Ken Watanabe (Inception) als Dr. Ishiro Serizawa und Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky) als Vivienne Graham. Die Regie führt diesmal Michael Dougherty (Krampus).

Kinostart im Frühjahr 2019 geplant

Godzilla: King of the Monsters ist für den 22. März 2019 in den US-Kinos angekündigt. Weiter geht es ein Jahr später mit dem Treffen der Giganten in Godzilla vs. King Kong.