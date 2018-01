Wer in der Weihnachtszeit zu den Unglücklichen gehört, die den Steam Winter Sale verpasst haben, der bekommt jetzt eine zweite Chance: GOG.com bietet bis zum 15. Januar einen umfangreichen »New Year's Resolutions Sale« an. Hier sollen sich Spieler mit ihren Gaming-Vorsätzen zum neuen Jahr austoben können, teils gibt's um 90 Prozent reduzierte Titel. Und der Dauer-Sale-Gast The Witcher 3 ist natürlich auch wieder mit dabei.

Klar, einige von uns werden sich stattdessen den Vorsatz gefasst haben, lieber ihren alten »Pile of Shame« abzubauen, statt neue Spiele draufzupacken. Aber für alle anderen kann sich der Blick auf GOGs Startseite durchaus lohnen.

Die Highlights des »New Year's Resolutions Sale« von GOG

Hier findet ihr einige Empfehlungen von uns für besonders gute oder stark reduzierte Spiele im GOG-Angebot, wobei die Auswahl an besonderen Tagesdeals ähnlich wie bei Steams Blitzangeboten regelmäßig durchroutiert wird:

Freilich gibt's noch diverse andere gute Spiele mit Rabatt, darunter viele Neo-Geo-Klassiker. Ganz generell mischt GOG gemäß der eigenen Retro-Philosophie neue Titel mit alten Meilensteinen aus der Adventure- und Rollenspiel-Sparte.

Übrigens: Auch bei Origin gibt es seit Weihnachten diverse Rabatte, darunter Need for Speed: Payback (um 50 Prozent reduziert) und Star Wars: Battlefront 2 (um 40 Prozent reduziert). Hier dauern die Angebote noch bis zum 12. Januar an.