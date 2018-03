Traditionell werden am Vorabend der Oscar-Verleihung die Preisträger des Negativ-Filmpreises Goldene Himbeere bekannt gegeben, auch Razzies genannt. Und obwohl die Mitglieder der Golden Raspberry Foundation in diesem Jahr den Actionfilm Transformers: The Last Knight von Regisseur Michael Bay mit gleich neun Nominierungen als schlechtesten Film des Jahres favorisierten, gewinnt dann doch ein anderer Film.

Sonys Animationsfilm Emoji räumt bei den Razzie Awards ab und wird als schlechtester Film des Jahres ausgezeichnet. Hinzu kommen Auszeichnungen für die schlechteste Besetzung, den schlechtesten Regisseur (Anthony Leonidis) und das schlechteste Drehbuch. Dafür hatte Michael Bays letzter Transformers-Film noch einmal Glück gehabt und ging leer aus.

Die Mumie: Tom Cruise als schlechtester Darsteller ausgezeichnet

Weitere Negativ-Preise gehen an Hollywoodstar Tom Cruise für seine Hauptrolle im Actionfilm Die Mumie, Mel Gibson für seine Rolle in der Komödie Daddy's Home 2 und auch Kim Basinger wird für ihren Auftritt in 50 Shades of Grey 3 recht unrühmlich mit einer Goldenen Himbeere für die schlechteste Schauspielleistung geehrt. Das beweist mal wieder, dass auch Hollywoodstars vor dem Anti-Oscar nicht gefeit sind.

Ebenfalls nominiert waren zudem die Filme Baywatch und Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache, die bei der Preisvergabe noch einmal Glück hatten und leer ausgingen.

Mehr dazu: Die Tops und Flops des Kino-Jahres 2017

Die Gewinner der Goldenen Himbeere 2018