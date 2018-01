Goldeneye 007 - Mod ersetzt alle Figuren durch Super-Mario-Charaktere

Super Mario als nächster James Bond? Eine Mod für den Shooter-Klassiker GoldenEye 007 machts möglich. Im witzigen Video oben sind alle Bösewichte durch Koopas ersetzt, Mario selbst fällt selbstverständlich die Rolle des charismatischen Geheimagenten zu.

In der Beschreibung auf ModDB steht zudem, dass Luigi die Rolle des Trevelyan innehat und Prinzessin Peach als Natalya auftritt. Die treue Sekretärin Miss Moneypenny wurde treffenderweise in Miss Goldcoin umbenannt. Zudem wurden die Dialoge ein wenig angepasst, um besser zum kuriosen Geschehen zu passen.

GoldenEye 007 erschien 1997 für Nintendo 64 und war seinerzeit eine Revolution für das Shooter-Genre. 2004 war es das meistverkaufte N64-Spiel bis dato in den USA. Eine fesselnde Singleplayer-Kampagne und hervorragendes Multiplayer-Map-Design sorgen dafür, dass der Ego-Shooter auch heute noch eine Menge treuer Anhänger hat.

Dass der Titel sich auch heute noch großer Beliebheit erfreut, beweisen Speedrunner. Erst vor kurzem wurde ein scheinbar unschlagbarer Rekord nach 15 Jahren knapp unterboten.

