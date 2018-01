Golem Gates mixt das allseits beliebte Kartenspiel-Prinzip mit dem nicht mehr ganz so beliebten Ansatz der Echtzeit-Strategie. Bereits seit Anfang Dezember ist die Genrevermischung im Early Access auf Steam verfügbar.

Jeder Spieler kann sich sein Deck aus bisher 100 Karten, im Spiel »Glyphen« genannt, zusammenstellen. Diese Glyphen können dann als Einheiten, Gebäude, Fallen oder mächtige Zauber in die Schlacht ziehen. Nach aktuellen Planungen soll das Spiel im März 2018 als Vollversion erscheinen.

Einige der Glyphen sollen durch zufallsbasierte Effekte jedes Gefecht einzigartiger gestalten und starre Deckkonstruktionen aufbrechen. Laut den Entwicklern soll sich Golem Gates schnell und direkt spielen, daher wird keine Zeit mit Einheiten ausbilden oder dem Bauen von Gebäuden verschwendet. Eingesetzte Glyphen sollen sofort ihre Wirkung zeigen und den Fokus auf die Kämpfe legen.

Im Moment bietet die Early-Access-Version einen vollständigen Multiplayermodus mit PVP-Matches, Quickmatches und benutzerdefinierten Modi. Der Singleplayer besteht aus Botmatches und einem Survival-Modus mit aktuell zwei Karten. Sobald das Spiel den Early Access verlässt soll eine vollständige Singleplayer-Kampagne dazukommen.

Strategiespiel von Shooter-Experten

Hinter dem Projekt steht das neugegründete Studio Laser Guided Games, das von Ex-Epic-Games-Mitarbeitern geführt wird. Die zwei Studioköpfe arbeiteten zuvor an Titeln wie Gears of War oder Unreal Tournament. Daher überrascht die schicke Unreal-Engine-4-Grafik des Spiels auch nicht.

Das Entwicklerteam hat sich für diese Optik auch mit der Firma Hollow Earth Inc. zusammengetan. Deren Chef, Josh Nizzi, wirkte als Concept-Designer an Blockbuster-Filmen wie The Avengers, Spider-Man: Homecoming und der Transformers-Reihe mit. Nizzi konnte aber auch schon Erfahrungen in der Videospiel-Branche sammeln und war an der Entwicklung von Red Faction und MechAssault 2 beteiligt.

Ob das Spielprinzip hält, was es verspricht, können Spieler für 19,99 Euro als Early-Access-Tester selbst herausfinden. Alle anderen können auf den März warten, wenn Golem Gates offiziell erscheinen soll.