Google Pixel 2 + Home mini mit Telekom-Vertrag für einmalig 1€ - Aktuelle Mobilfunktarif-Angebote bei MediaMarkt

Googles neuer Smartphone-Überflieger ist schon ein echter Hingucker. Wer sich diesen Hingucker nach Hause holen will, aber auf Anhieb keine 799€ parat hat, sollte sich bei den Mobilfunkverträgen von MediaMarkt einmal genauer umsehen. Das Google Pixel 2 gibt es nämlich hier bereits für einmalig 1€ zu ergattern - dafür liegt dann sogar noch der sprachgesteuerte Google Assistent Home mini mit im Gepäck.

Das Google Pixel 2 in der 64 GByte-Variante ist bei MediaMarkt zwar ausschließlich über den Zwei-Jahres-Tarif Comfort Allnet der Telekom erhältlich, hat dafür aber Flat Telefonie in alle deutschen Netze und ein monatliches Datenvolumen von 2 GByte bei einer Bandbreite bis zu 21,6 Mbit/s an Bord. LTE gehört leider nicht zum Bestandteil dieses Tarifes, Entschädigung dürfte dafür aber das gute Telekom-Netz bieten.

Der Vertrag hat zwei Jahre Mindestlaufzeit und kostet euch monatlich 31,99€. Es gilt zu beachten, dass bei Vertragsabschluss zudem noch die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99€ entrichtet werden muss.

Google Pixel 2 + Home mini + Telekom Comfort Allnet-Tarif für 1 Euro + 31,99 Euro monatlich

Samsung Galaxy Note 8 für einmalig 49€

Wer kein Pixel haben, dafür aber nicht auf ein brandneues Smartphone verzichten will, wird sicher unter den Best of Samsung-Verträgen fündig. Hier bietet MediaMarkt beispielsweise das schicke Samsung Galaxy Note 8 + Samsung Dex Station im real Allnet mit Smartphone 5-Tarif an, über den ihr das Handy für einmalig 49€ erhaltet.

Der Tarif, der Flat Telefonie und SMS in alle deutschen Netze mit einem Datenvolumen von ordentlichen 4 GByte bei einer Bandbreite bis zu 42,2 Mbit/s anbietet, kostet euch monatlich 41,99€. Auch hier fallen noch Anschlusskosten in Höhe von 39,99€ an (nur online erhältlich).

Samsung Galaxy Note 8 (64 GB) + Samsung Dex + Telekom real Allnet mit Smartphone 5-Tarif für 49 Euro + 41,99 Euro monatlich

Huawei Mate 10 Pro im RED S-Tarif von Vodafone

Als dritten Kandidaten möchten wir euch das neue Huawei Mate 10 Pro ans Herz legen, welches ebenso erst seit kurzer Zeit erhältlich ist. Im RED S mit Smartphone 10-Tarif von Vodafone könnt ihr das Pro mit satten 128 GByte Speicherplatz für einmalige 49€ euer Eigen nennen.

Der Vertrag bietet euch Flat Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, ein Datenvolumen von 2 GByte bei einer maximalen Bandbreite bis zu 500 Mbit/s. Die monatliche Grundgebühr beträgt 41,99€ - LTE gibt's natürlich inklusive. Beachtet auch hier die anfallende Anschlussgebühr von 39,99€. (nur online erhältlich).

Huawei Mate 10 Pro + Vodafone RED S mit Smartphone 10-Tarif für 49 Euro + 41,99 Euro monatlich