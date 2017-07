Gotham, Supergirl & Co - Neue Trailer zu den DC-Serien von der Comic-Con 2017

Auf der Comic Con in San Diego wurden die vielen DC-Serien im einzelnen mit ihren neuen Staffeln vorgestellt. Wir stellen hier alle neuen Trailer zu den Serien Flash, Gotham, Supergirl, Legends of Tomorrow, Arrow, Lucifer und Neuzugang Black Lightning vor.

Gotham

In der Vorschau auf die neue vierte Staffel der DC-Serie Gotham gibt es nicht nur mehr von den Bösewichten der Stadt zu sehen, allen voran der Joker, Riddler und Mr. Freeze. Auch wird Bruce Wayne als späterer Batman erstmals jemanden töten.

Gotham - Staffel 4: Ab 28. September auf dem US-Sender Fox.

Black Lightning

Die neue DC-Serie Black Lightning geht nächstes Jahr an den Start. Zur ersten Staffel gibt es jetzt einen neuen Trailer, der Cress Williams (Hart of Dixie, Prison Break) als neuen Superheld Black Lightning vorstellt. Als High School Lehrer sorgt er nachts auf den Straßen für Ordnung und legt sich mit den Gangstern seines Viertels an.

Black Lightning - Staffel 1: Ab 2018 auf dem US-Sender The CW

The Flash

Der blitzschnelle Superheld Barry Allen als Flash kehrt im Herbst mit der neuen vierten Staffel zurück. Als neuer Gegenspieler kündigt sich Neil Sandilands als Thinker an. Ebenfalls neu dabei spielt Danny Trejo den Kopfgeldjäger Breacher und Vater von Jessica Camachos Gypsy, Kim Engelbrecht wird zu The Mechanic, die rechte Hand des Thinker.

The Flash - Staffel 4: Ab 10. Oktober auf dem US-Sender The CW

Supergirl

Supergirl kündigt im Herbst ihre Rückkehr mit der neuen dritten Staffel der DC-Serie an. In den neuen Folgen bekommt sie es mit den Gegenspielern Reign (gespielt von Odette Annable) und Psi (Yael Grobglas) zu tun.

Supergirl - Staffel 3: Ab 9. Oktober auf dem US-Sender The CW.

Legends of Tomorrow

Die Legends of Tomorrow sind in der neuen dritten Staffel zurück. Im Kampf gegen die Legion of Doom hatte das Team die Zeit beschädigt und nun alle Hände damit zu tun, alles wieder zu richten. Auch gibt es ein Wiedersehen mit Wentworth Miller als Leonard Snart und Arthur Darvill als Rip Hunter.

Legends of Tomorrow - Staffel 3: Ab 10. Oktober auf dem US-Sender The CW.

Arrow

Der Superheld Arrow mit Pfeil und Bogen wird in der neuen sechsten Staffel zurückkehren. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit David Nykl als Anatoly Knyazev. Als Neuzugang wird Michael Emmerson (Lost, Person of Interest) bestätigt, seine Rolle ist ab er noch geheim.

Arrow - Staffel 6: Ab 12. Oktober auf dem US-Sender The CW.

Lucifer

Lucifer (Tom Ellis) ist in der neuen dritten Staffel zurück und bekommt mit Tom Welling als Cop Marcus Pierce Zuwachs, den vielen noch als Clark Kent aus der Superman-Serie Smallville kennen dürften.

Lucifer - Staffel 3: Ab 2. Oktober auf dem US-Sender Fox.