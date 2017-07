Grafikkarten Rangliste 2017 - Kaufberatung Gaming Grafikkarten Juli 2017

Hinweis:

Aufgrund des anhaltenden Mining-Hypes durch die Kryptowährung Ethereum sind viele beliebte Grafikkarten komplett ausverkauft und die Preise fast aller Modelle haben sich teilweise enorm erhöht, oft bei gleichzeitig sehr schlechter Verfügbarkeit.



Besonders davon betroffen sind die Mittelklasse-Grafikkarten Radeon RX 570 und RX 580 von AMD sowie die Geforce GTX 1060 von Nvidia. Aber auch die deutlich teureren und schnelleren Modelle GTX 1070 und GTX 1080 sind kaum mehr verfügbar und im Schnitt 100 Euro teurer.



Derzeit besitzt fast keine Grafikkarte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Situation stellt Spieler, die dringend eine neue GPU benötigen, vor eine schwierige Entscheidung: Mehr Geld für das gleiche Produkt zahlen oder abwarten und darauf hoffen, dass die Preise purzeln.



Wir raten zu letzterem. Besonders im Hinblick auf den in den letzten 30 Tagen um fast 50 Prozent eingebrochenen Ethereum-Kurs, könnte das Mining bei anhaltendem Sturzflug des Kurses nicht mehr lukrativ genug sein und das Interesse schwinden. Wann genau sich die Situation wieder entspannt, ist aber weiterhin schwer abzuschätzen, auch die Hersteller selbst können dazu noch keine genauen Angaben machen.



Wer sich fragt, was eine Kryptowährung überhaupt ist und was es mit dem aktuellen Mining-Hype auf sich hat, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining – Was ist das und wie funktioniert es?