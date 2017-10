Seit der Ankündigung auf der PC Gamer Show 2017 war es ruhig um Klei Entertainments neustes Werk Griftlands geworden. Bisher wusste man nur, dass das Sci-Fi-Rollenspiel mit 2D-Grafik, Partyverwaltung und Rundenkämpfe an die Qualität ihrer früheren Spiele wie Mark of the Ninja, Don't Starve oder Invisible Inc. anknüpfen will.

Die Kollegen von Rock, Paper, Shotgun hatten Designer Kevin Forbes im Interview und fragten ihn, ob das Spiel mit einem linearen Titel wie Banner Saga vergleichbar ist, welches ebenfalls Rundenkämpfe bietet:

"Griflands ist weniger geführt als Banner Saga. Es ist mehr eine Piraten/Söldner-Sandbox als eine Sequenz von Storykämpfen. Du wirst in eine simulierte Wirtschaft hineingeworfen und losgelassen, um dein Vermögen zu machen. "

Dynamische Spielwelt

Es wird eine kleine Gruppe von Spielercharakteren und Verbündeten geben, die eine feste Storyline besitzen. Der Rest der Welt wird von prozentual generierten NPCs bewohnt, die sich dynamisch verändern und anpassen können, erklärt Forbes.

Die Kämpfe sind klassisch rundenbasiert mit einer vorderen und hinteren Reihe von Feinden. Die Positionierung der Verbündeten und Gegner scheint also wichtig zu sein. Allerdings wird selten bis zum Tod gekämpft, sondern bis eine Seite aufgibt. Morde haben Auswirkungen auf das Spielgeschehen und NPCs sollen sich daran erinnern, was ihn ihnen in der Vergangenheit widerfahren ist. Insgesamt ist das Ziel der Entwickler, die Kämpfe »kurz und wirkungsvoll« zu gestalten.

Griftlands soll nach aktuellen Planungen Anfang 2018 erscheinen.