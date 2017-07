GTA 5 Crash - Abstürze plagen Spieler auf PC

Wer derzeit in Grand Theft Auto 5 mit häufigen Abstürzen zu kämpfen hat, keine Sorge, der ist nicht allein. In den Foren häufen sich aktuell Beschwerden von Spielern, die ein seltsames Verhalten des Spiels vermelden. All die Jahre seien sie größtenteils vor fiesen Crashes verschont geblieben, urplötzlich erleben sie drei bis vier sogenannter CTDs (Crashes to desktop) in wenigen Stunden.

Die Lösung: Vorerst Offline-Modus

Glücklicherweise geht aus den Foren-Beiträgen aber auch ein vermeintlicher Workaround hervor. Die Abstürze lassen sich scheinbar verhindern, wenn man das Spiel im Offline-Modus startet. Das hilft Spielern des Online-Modus, die den Singleplayer schon lange durch haben, natürlich herzlich wenig. Es lässt aber immerhin spekulieren, dass es vielleicht Probleme bei der Serverkommunikation geben könnte.

