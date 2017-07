Auch zwei Jahre nach PC-Release und fast fünf Jahre nach dem Konsolen-Launch hält sich GTA 5 wacker in den Verkaufscharts. Bei Steam wurde es zwar in puncto maximaler Spielerzahl jüngst von Playerunknown's Battlegrounds geschlagen, doch in den englischen Ladenregalen rangiert die Gangster-Mär bisher als meistverkauftes Spiel 2017.

Das verrät eine Auswertung der Entertainment Retailer's Association (ERA), die sich auf GfK-Zahlen stützt (aus denen setzen sich auch die offiziellen UK Charts zusammen). Gerankt werden hier die 20 erfolgreichsten Entertainment-Produkte 2017, also auch Blu-Ray-Filme, Musikverkäufe und so weiter - wohlgemerkt stets bezogen auf physische Ladenversionen. Digitale Downloads bleiben komplett ausgeklammert.

Von Ed Sheeran geschlagen

Die Charts sehen wie folgt aus:

1 2,064,966 Divide - Ed Sheeran (Album) 2 1,180,496 Rogue One - A Star Wars Story (Video) 3 1,032,525 Fantastic Beasts And Where To Find Them (Video) 4 936,064 Bridge Jones's Baby (Video) 5 714,698 Moana (Video) 6 694,194 Human - Rag 'n' None Man (Album) 7 657,760 Trolls (Video) 8 530,290 Now That's What I Call Music 96 (Album) 9 510,711 Doctor Strange (Video) 10 489,672 Sing (Video) 11 397,619 The Girl On The Train (Video) 12 352,199 Miss Peregrine's Home For Peculiar Children (Video) 13 334,280 Grand Theft Auto V (Game) 14 311,792 Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (Game) 15 294,456 La La Land (Video) 16 294,171 Arrival (Video) 17 286,538 Horizon Zero Dawn (Game) 18 271,388 Inferno (Video) 19 268,888 Jack Reacher: Never Go Back 20 259,892 T2 - Trainspotting

Die einzigen beiden anderen Spiele im Ranking sind Ghost Recon: Wildlands und Horizon Zero Dawn. Bei ersterem ist ja bereits seit einer Weile bekannt, dass es für Ubisoft internationale Verkaufsrekorde aufstellt und in den USA ungeschlagener Sales-König bleibt. In England sieht die Sache zumindest im Einzelhandel offenbar anders aus.

Gegenüber GamesIndustry äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick bereits zur E3 zum anhaltenden Erfolg von GTA 5 und GTA Online:

"Meiner Meinung nach hat GTA 5 seine 80 Millionen Exemplare nur verkauft, weil es innerhalb seiner Konsolengeneration einzigartig bleibt. So erklärt sich auch, warum GTA Online nach 3 1/2 Jahren immer noch Rekorde aufstellt. In jeder vorherigen Generation gab es andere Titel um GTA herum, die qualitativ im selben Fahrwasser unterwegs waren. Jetzt ist das anders. Wenn du über 17 Jahre alt bist und eine aktuelle Konsole besitzt, dann steht GTA ziemlich wahrscheinlich daneben im Regal oder befindet sich digital in der Bibliothek. 80 Millionen Verkäufe lassen sich gar nicht anders erklären."

Wenn man die digitalen Absätze mit einbeziehen würde, sähe die Sache natürlich anders aus. Allein Playerunknown's Battlegrounds würde auf dem PC (mit seinen insgesamt über 5 Millionen Verkäufen) sicherlich einen bedeutenden Einschlag hinterlassen, aber auch abseits davon werden digitale Verkäufe immer wichtiger. Vielleicht bekommen die Briten als Belohnung für ihre Fan-Treue ja sogar ein Remaster von GTA: London 1969. Wäre doch mal schön.