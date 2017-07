GTA 5 - Space-Mod: Planeten erkunden und Aliens bekämpfen

Wem das Treiben in Grand Theft Auto 5 trotz der riesigen Spielwelt zu langweilig ist, sollte eventuell mal einen genaueren Blick auf die neue Mod »Grand Theft Space« werfen. Die verlagert das Geschehen nämlich - wie es der Name bereits erahnen lässt - in die Weiten des Weltraums.

In der Mod verschlägt es die Spieler unter anderem an Bord eines großen Alien-Raumschiffs, wo sie nicht nur mysteriöse Entdeckungen machen, sondern auch gegen die feindlich gesinnten Außerirdischen antreten müssen. Zudem stehen Flüge mit einem Space Shuttle sowie Ausflüge mit Mondfahrzeugen auf dem Programm.

In der finalen Version soll »Grand Theft Space« zudem vier umfangreiche Missionen sowie die Erkundung von mehreren Planeten bieten. Weitere Details gibt es im Forum der Webseite GTA5-Mods. Ein konkreter Release-Termin für die Mod steht bisher zwar noch nicht fest. Allerdings finden Sie oberhalb dieser Meldung bereits den ersten vielversprechenden Trailer mit Gameplay-Szenen.

