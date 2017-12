GTA Online - Neuer Rennwagen, Gegner-Modus und Neujahrsüberraschungen

GTA Online erhält zum Jahresende noch einmal ein nettes Update. Für Bleifüße steht der neue Sportwagen Overflod Autarch über Legendary Motorsport zur Verfügung. Zudem kehrt der Modus Slasher als Slashers wieder zurück. Dort duellieren sich zwei Teams in einer anarchischen Überlebenshatz.

In Slashers gibt es die Schlitzer und die Gejagten. Erstere sind - anders als ihr Namen vermuten lässt - mit Schrotflinten bewaffnet. Die Gejagten verfügen lediglich über Wärmesichtgeräte und Taschenlampen, um den mordlüsternen Wahnsinnigen zu entkommen. Jede Minute wechseln die Teamrollen. Wer das gegnerische Team zuerst komplett erledigt hat, gewinnt. Bis zum 8. Januar gibt es in diesem Modus doppelte GTA-Dollar und RP.

Last but not least, wird es zur Feier des ablaufenden Jahres in den nächsten Tagen neue Freischaltungen geben, die auf 2018 einstimmen sollen. Auch Schnee soll wieder in Teilen der Spielwelt zu finden sein. Bis zum 1. Januar gibt es übrigens noch Festtags-Boni und -Rabatte auf der Online-Events-Seite im Social Club.