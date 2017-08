Ab heute gibt's in GTA Online eine neue Karre: Der 70er-Jahre Ocelot Ardent kommt mit zwei Frontgeschützen und kostet im Warstock-Shop lediglich 1.150.000 GTA-Dollar. Wer die eigene Kasse dafür aufstocken will, bekommt übers Wochenende Bonus-RP und -Dollar bei allen Bunker-Adversary-Modi und/oder in der Bunker Playlist von GTA Online.

So geht's: GTA-Dollar in GTA Online verdienen

Vehicle Vendetta beschert ebenfalls doppelte Ausschüttungen. Und last but not least: Die Vehicle-Cargo-Sell-Missionen werfen ebenfalls doppelte Beute ab.

Wer beim Shoppen vor allem sparen will, findet in der Welt von Los Santos einige Rabatte: Lagerhäuser sind um ein Viertel reduziert, die CEO-Büros ebenfalls und auch der Smoke Tree Road Bunker kostet mit 1.653.750 Dollar deutlich weniger als sonst (normalerweise muss man über 2 Millionen Dollar dafür berappen).

Zum Vergleich: Das GTA-Online-Update von letzter Woche

Die Bauarbeiten und Forschungsgeschwindigkeiten in den Bunkern sind indes um 25 Prozent beschleunigt. Wer beim Auto-Shopping sparen will, findet beim Rocket Voltic, beim Cognoscenti 55 und Scafter LWB im Legendary-Motorsport-Shop Rabatte von ebenfalls 25 Prozent. Außerdem gibt's ein neues Premium-Rennen (Pulse) und ein neues Time-Trial-Event (Coast to Coast) für RP und Moneten.

Alle Boni und Rabatte sind bis zum 28. August gültig.

Unser Test: Wie gut ist GTA Online nach 30 DLCs?