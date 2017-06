Mit GTFO (Abkürzung für »Get The F*** Out«) hat das Entwicklerstudio 10 Chambers Collective jetzt einen neuen Koop-Shooter angekündigt.

Das Team besteht aus mehreren ehemaligen Mitarbeitern von Overkill Software. Dort hatten sie unter anderem an PayDay: The Heist und PayDay 2 mitgewirkt. Ihr aktuelles Projekt ist ebenfalls ein Koop-Shooter für bis zu vier Spieler - allerdings mit Horror-Elementen. Es soll auch möglich sein, alleine in den Kampf zu ziehen, das volle Potenzial entfaltet GTFO laut Aussage der Entwickler aber erst im Team.

Einen konkreten Release-Termin für GTFO gibt es bisher ebenso wenig wie Details zum Inhalt des Spiels. Unterhalb dieser Meldung finden Sie jedoch bereits jetzt den ersten Teaser-Trailer. Der hat allerdings keinerlei Gameplay-Szenen zu bieten. Stattdessen sind einige Krater, Schluchten und andere Abgründe im flackernden Licht zu sehen. Rückschlüsse auf das Spielgeschehen lässt das noch nicht zu.