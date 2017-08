Guardians of the Galaxy 2 - Blu-ray & 4K UHD: Release-Termin, Gag Reel und The Hoffs Musikvideo

Mit Guardians of the Galaxy 2 legen Star-Lord und sein Team mit Baby Groot einen sensationellen Kinostart hin und spielten weltweit mehr als 861 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Damit ist das Sequel erfolgreicher als der erste Kinohit. Ein dritter Film von Regisseur James Gunn ist bereits in Arbeit.

Guardians of the Galaxy 2 auf Blu-ray 3D & 4K Ultra HD

Marvel-Fans können den Kinohit inklusive dem neuen Soundtrack Awesome Mix Vol. 2 ab dem 7. September auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K Ultra HD im Handel erwerben. Digital steht der Filmhit ab dem 25. August zum Download zur Verfügung.

In den USA erscheint der Kinofilm Guardians of the Galaxy 2 bereits am 22. August im Handel, digital ist er ab dem morgigen 8. August erhältlich.

Extras: Gag Reel und Musikvideo mit The Hoff

Inzwischen gibt es erste Details über die Ausstattung der Blu-rays und 4K Ultra HD. Zum einen dürfen sich Fans wieder auf einige lustige und verpatzte Szenen mit den Darstellern freuen, die während der Dreharbeiten schlichtweg ihren Text vergessen haben, nicht ernst bleiben können oder wie Sylvester Stallone ernste Schwierigkeiten haben, das Wort Ravager richtig auszusprechen.

Außerdem hat ja bekannterweise David Hasselhof einen Gastauftritt im Marvel-Film, auf besonderen Wunsch des Regisseurs. Die Heimkino-Fassung liefert nun auch das amüsante Musikvideo zu seinem Filmsong Inferno (geschrieben von James Gunn persönlich) - ganz im Stil der 70er Disco-Jahre, mit James Gunn und seinen Kotletten am Schlagzeug.

Das Bonusmaterial zu Guardians of the Galaxy 2

Audiokommentar von Regisseur James Gunn

Film-Intro von Regisseur James Gunn

Bonus-Runde: Making-Of Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians Inferno Musikvideo

Pannen vom Dreh

Zusätzliche Szenen

