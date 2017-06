Guardians of the Galaxy 2 - Fan-Video klärt über Yondus Pfeil aus Yaka auf

Bereits seit Mavels erster Comic-Verfilmung Guardians of the Galaxy gehört Yondu (gespielt von Michael Rooker) zum Publikumsliebling schlechthin. Im neuen Film Guardians of the Galaxy 2 erhielt er sogar eine noch größere Rolle, die seine Beliebtheit noch verstärkte. Besonders seine Anspielung auf Mary Poppins sorgte für jede Menge Lacher. »I'm Mary Poppins y'all!«

Jetzt haben sich die Kollegen von Nerdist dem Helden in einem aufschlußreichen Video gewidmet und erklären rein wissenschaftlich, wie Yondus besonders coole Waffe, der Pfeil aus Yaka funktioniert, der durch Pfeifen kontrollierbar ist und was es mit Mary Poppins zu tun hat.

So sieht James Gunns Antwort aus

Das Video von Nerdist fand beim Guardians-Regisseur und Autor James Gunn großen Anklang, der gleich mal per Twitter einige Aspekte zu den vielen Theorien ergänzte.

Side note on the yaka arrow: the whistle sound is picked up by the headpiece and is transmitted wirelessly to the arrow. — James Gunn (@JamesGunn) June 8, 2017

2nd side note on the yaka arrow in explanation of an unnamed spoiler: the headpieces are fairly common/simple; the arrow is incredibly rare. — James Gunn (@JamesGunn) June 8, 2017

Guardians of the Galaxy im Kino

Der neuste Marvel Filmhit Guardians of the Galaxy 2 wird derzeit in den Kinos gezeigt und hat bereits mehr als 820 Mio. Dollar weiltweit an den Kinokassen eingespielt. Allein in Deutschland wollte über eine Million Kinobesucher die Comic-Verfilmung am ersten Wochenende sehen.

Schon jetzt steht fest, dass Regisseur James Gunn mit Guardians of the Galaxy 3 eine weitere Fortsetzung drehen wird. Doch zuvor haben Star-Lord & Co einen Auftritt in Avengers 3: Infinity Wars, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.