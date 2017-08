Achtung, Spoiler: Wer Guardians of the Galaxy & Guardians of the Galaxy Vol. 2 noch nicht gesehen hat, sollte hier natürlich nicht weiterlesen. Wir empfehlen stattdessen unsere spoilerfreie Kinokritik zum letzten Teil.

Nachdem Peter Quill, alias Star Lord, im zweiten Teil seinen geliebten Walkman verloren hat, erhält er gegen Ende des Films nach seinem tragischen Abschied von Yondu einen Microsoft Zune MP3 Player mit Musik von einem von Yondus Untergebenen. So wie der Soundtrack mit seinem Mix aus 70er- und 80er-Jahre-Songs schon in Guardians of the Galaxy 1 & 2 eine entscheidende Rolle gespielt hat, soll er auch in Guardians of the Galaxy 3 wieder wichtig werden.

Das erklärte Regisseur James Gunn in einem Facebook-Live-Q&A (via Polygon) und verriet damit gleich erste Details zur Story des dritten Teils: Der verstorbene Yondu soll über die Musik so mit Star Lord kommunizieren, wie es einst seine Mutter Meredith über ihre Songauswahl tat.

Yondus Geschenk an Peter

Die hatte ihm dabei geholfen, zu verstehen, wer er wirklich ist und dass sein Vater ein falsches Spiel mit ihm treibt. Danach löst sich Star Lord im zweiten Teil von ihm und erkennt, dass er die ganze Zeit schon einen Vater hatte: Yondu, der ihn bei sich aufgenommen und aufgezogen hat. Diese Beziehung können die beiden nun nicht mehr persönlich auskosten, über die Playlist werden Yondus Gefühle und Pläne für Peter so aber im dritten Teil weiterleben.

Welche Lieder oder Musikrichtung Yondus Playlist enthalten wird, ist aber noch nicht bekannt.

