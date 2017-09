Guild Wars 2 - Infografik: So erfolgreich ist das MMO

Am 22. September erschien mit Path of Fire die zweite Erweiterung für Guild Wars 2. Diese führt uns nach Elona und in die Kristallwüste. Dabei müssen wir Balthasar, den Gott des Krieges aufhalten. Unter anderem können wir erstmals in der Geschichte von Guild Wars Reittiere besitzen.

Zur Feier der neuen Erweiterung hat Arenanet nun ein paar interessante und witzige Statistiken in einer riesigen Infografik zusammengetragen. Insgesamt hat Guild Wars 2 bisher 11 Millionen Spieler gehabt, die wiederum 53 Millionen Charaktere erstellt haben. Allerdings ist nicht bekannt, wie viele davon erst eingestiegen sind, als das Hauptspiel Free2Play wurde.

Mensch-Krieger ist die beliebteste Charakter-Klassen-Kombination. In den vergangenen fünf Jahren wurden außerdem 952.998 Gilden erstellt und es gab 61 kostenlose Updates. Alle Statistiken könnt ihr der Infografik entnehmen.

