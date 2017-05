Jetzt mit Plus alles auf einer Seite lesen Jahres-Abo UNSER TIPP 12 Monate Bester Preis Heftarchiv jederzeit buchbar 2,99€ pro Monat Auf geht's Quartals-Abo 3,99€ pro Monat 3 Monate 20% günstiger als Flexi-Abo Heftarchiv jederzeit buchbar 3,99€ pro Monat Auf geht's Flexi-Abo 4,99€ pro Monat 1 Monat Monatlich kündbar Heftarchiv jederzeit buchbar 4,99€ pro Monat Auf geht's

Gwent - In The Witcher 3 genial, in der Open Beta noch viel besser!

Gwent: The Witcher Card Game ist ab sofort in der offenen Beta für jedermann spielbar. Und hat seit dem Minispiel-Auftritt in The Witcher 3 enorm zugelegt: Es ist einer der stärksten Hearthstone-Herausforderer auf dem Markt.

von Maurice Weber,

31.05.2017 16:11 Uhr