Was sich Spieler von Playerunknown's Battlegrounds noch wünschen, wird in H1Z1 schon Realität. Ein großes Update bringt die neue Karte Combat Zone sowie einen Deathmatch-Modus, in dem Spieler bei vereinfachtem Reglement ihre Schießkünste für das Battle Royale trainieren können. Zudem ersetzen neue Daily Challenges das bisherige Bounty-System und sorgen für zusätzliche Motivation in H1Z1.

Neue Map Combat Zone und Deathmatch-Modus

Die neue Karte Combat Zone wird mit einer Größe von 4 Quadratkilometern deutlich kleiner ausfallen als die Hauptkarte The Arena. Dafür wird die Map einige Struktur-Elemente ihrer großen Schwester erben. Die Combat Zone bietet Platz für eine maximale Anzahl von 55 Spielern, welche im regulären Deathmatch gegeneinander antreten werden.

Das bedeutet, es gibt keinen Drop-In per Fallschirm; nach dem Ableben respawnt man direkt. Zudem besteht keine Notwendigkeit, sich seine Ausrüstung zusammenzusuchen, da man bereits voll ausgerüstet startet. Somit sind Map und Modus ganz auf schnelles und actionreiches Gameplay ausgelegt. Die Dauer einer Runde ist auf 60 Minuten beschränkt.

Die Daily Challenges ersetzen das bisher verwendete Bounty-System. Sie kommen in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden daher und können Match-übergreifend im Verlauf eines Tages absolviert werden. Nach Erfüllen der Aufgaben erhält der Spieler Skulls, mit welchen dann Skins erworben werden können. Einige Beispiele für die Daily Challenges sind:

Halfway There - Erreiche eine Platzierung unter den ersten 75 in einem Solo-Match (Einfach)

- Erreiche eine Platzierung unter den ersten 75 in einem Solo-Match (Einfach) Domed - Zerstöre 10 Helme von anderen Spielern (Mittel)

- Zerstöre 10 Helme von anderen Spielern (Mittel) One Shot. One Kill. - Töte einen Gegner mit dem .308 Hunting Rifle (Schwierig)

Gameplay-Tweaks und Map-Verschönerungen

Zudem bringt der Patch diverse Änderungen an den Waffen-Mechaniken, beispielsweise Rückstoß-Anpassungen beim AR-15, reduzierte Feuerrate beim AK-47 sowie erhöhten Schaden bei Shotguns.

Auch am Match Pacing wurde geschraubt, um die Runden noch schneller zu gestalten. Die erste Safe Zone wird nun bereits nach 45 Sekunden statt 2 Minuten enthüllt. Dafür bewegt sich das tödliche Gas in der ersten Phase nun geringfügig langsamer.

Die Haupt-Karte The Arena hat Verbesserungen bei der Beleuchtung und Farbgebung erhalten. So sorgen stärkere Kontraste mit dem neuen Update für ein ansprechendes Erscheinungsbild der Map. Daybreak Games richtete sich mit diesen Änderungen nach Community-Feedback bei einer Fragerunde auf Reddit.

Das Update wird heute um 17:00 durchgeführt. Die Server werden dann für rund 6 Stunden nicht erreichbar sein. Die vollständige Liste der Patchnotes findet ihr auf der nächsten Seite.

