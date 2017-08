Marc Laidlaw, der Autor der bisherigen Story von Half-Life (und Half-Life 2) hat jüngst in einem fiktiven Brief potenzielle Plot Points für Half-Life 2: Episode 3 veröffentlicht. Auf Basis dieser Ausführungen hat Indie-Entwicklern Laura Michet (die auch die Fachseite Zam betreibt) jetzt einen Game Jam ausgerufen, der bis Oktober 2017 läuft.

Laut Michet bezieht sich der fiktive Brief von Laidlaw nicht auf Half-Life 2: Episode 3, sondern auf ein waschechtes Half-Life 3. Darüber kann man zwar vortrefflich diskutieren, für Michets Jam-Idee passt aber die »große 3« tatsächlich besser: Denn ihr Aufruf verlangt von Indie-Entwicklern kurz und schmerzlos, einen eigenen Prototypen von Half-Life 3 auf die Beine zu stellen.

"Half-Life 3 wurde endlich befreit, und zwar da, wo es hingehört: Draußen in der Welt, bei uns. Half-Life 3 gehört der Community. Also lasst es uns einfach selbst entwickeln. Für den Jam gibt es nur eine Regel: Adaptiert Marc Laidlaws Plot-Zusammenfassung in Gänze oder teilweise in einer Art und Weise, die ihr für kreativ haltet."

Zur Einordnung: Game Jams sind beliebte Wettbewerbe unter Spieleentwicklern, bei denen man in kurzer Zeit möglichst kreative Ansichtsexemplare von Spielideen entwickeln muss. Diese Wettbewerbe dienen als Einstieg in die Branche und brachten schon einige Überraschungshits hervor: Unter anderem wurde das Bossrush-Spiel Titan Souls auf einem Game Jam geboren, außerdem der berühmt berüchtigte Goat Simulator. Auch die Idee für Superhot entstand im Rahmen des 7 Day First Person Shooter Game Jams.

Für das Indie-Half-Life 3 gibt es keine Genre- oder Artstyle-Beschränkung - wir sind gespannt, was die Community daraus macht.