Half-Life - Teil 3 des Comics im Juli auf Steam

Bitte bleiben Sie ruhig, Half-Life 3 hat nicht plötzlich einen Releasetermin, denn die bittere Wahrheit ist, dass Half-Life 3 nicht existiert. Um diesen Schmerz ein wenig zu lindern, kann man ab dem 21. Juli 2017 zumindest den dritten Teil der Comic-Reihe Half-Life: A Place in the West lesen. Was als Fan-Projekt begann, hat inzwischen die offizielle Half-Life-Lizenz von Valve und erschien im September 2016 erstmals auf Steam.

Chapter 3: The Pit setzt auf 30 Seiten die Geschichte rund um Leyla Poirier, Albert Kempinski und die mysteriöse Stadt New Franklin fort und führt eine Reihe neuer Charaktere ein. Die Ausgabe wird erneut 1,99 Euro kosten und ist ausschließlich auf Englisch verfügbar. Wer Half-Life: A Place in the West noch nicht kennt, kann kostenlos reinlesen.

Es ist schön zu wissen, dass Half-Life zumindest auf diese Weise weiterlebt. Denn ein neues Spiel dürfte so schnell keiner erwarten, wie ich bereits vor der E3 2017 klargestellt habe.

Ein kleiner Vorgeschmack auf Half-Life: A Place in the West gefällig? Bitteschön: