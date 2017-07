Half-Life - Neuer Patch knapp 19 Jahre nach Release erschienen

Überraschung für alle Spieler von Half-Life: der Shooter-Klassiker hat fast zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ein Update erhalten.

Das im November 1998 veröffentlichte Spiel des Entwicklers und heutigen Steam-Betreibers Valve erhält mit dem Patch einige Fehlerbehebungen. Neue Inhalte oder Features gibt es nicht. Entsprechend kurz fallen auch die offiziellen Patch Notes aus:

Ursache für einen Absturz behoben, der auftrat, wenn man fehlerhafte Zeichenketten in die Konsole eingab.

Ursache für einen Absturz behoben, der beim Laden einer schädlich veränderten BSP-Datei auftrat.

Problem behoben, das es schädlich veränderten SAV-Dateien erlaubte, beliebige Dateien in den Spiel-Ordner zu kopieren.

Ursache für einen Absturz behoben, der beim schnellen Durchschalten von konsumierbaren Waffen auftrat.

Ursache für einen Absturz behoben, der beim Einstellen individueller Decals auftrat

Die meisten Hinweise auf diese Probleme stammten laut Valve aus der Community rund um Half-Life. An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass (Oh, Wunder!) absolut nichts davon auf Half-Life 3 hindeutet. Das existiert nämlich in gewisser Weise nur als Comic.

