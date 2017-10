Halloween-Filme für nur 99 Cent ausleihen - Freitagabend-Filmangebote bei Amazon

Halloween steht vor der Tür und wer sich am Wochenende schon einmal thematisch einstimmen möchte, bekommt von Amazon mit günstigen Leih-Filmen die Chance. Nur heute sind zahlreiche Halloween-Filme bei Amazon Video im Angebot: Jeder teilnehmende Film kann für nur 99 Cent geliehen werden. Die Zeiten der guten alten Videothek sind vorbei, bei Amazon wird gestreamt.

Ausgeliehene Filme können innerhalb von 30 Tagen geschaut werden, einmal begonnen bleiben 48 Stunden, um den Film zu Ende zu sehen. Dabei dürfen natürlich auch mehrere Filme ausgeliehen werden.

Mit dabei sind Klassiker wie Stephen Kings ES in der Originalversion aber auch Evil Dead und Halloween - Die Nacht des Grauens. Moderner Horror wie World War Z darf natürlich nicht fehlen. Zombies können aber auch lustig, wie Shaun of the Dead beweist.

Freitagabend-Filme für nur 99 Cent leihen

Mit dabei unter anderem:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage testen und noch mehr Serien und Filme gratis sehen