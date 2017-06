Halo 5 - Kompletter Megazord im Spiel nachgebaut - einfach wundervoll

Viele Dinge im Leben sind relativ. Ob Scotch besser schmeckt als Bourbon zum Beispiel. Oder Malta schöner ist als Mallorca. Ein Großteil der Spielerschaft rastet vor Euphorie beim Trailer von Beyond Good & Evil 2 aus - wer das Original hingegen nicht kennt (wie ich), der runzelt verständnislos die Stirn. Naja, und wenn Sie nie was mit Power Rangers am Hut hatten, dann wird vielleicht auch der folgende Clip Sie ziemlich kalt lassen, weil sie nur ein paar lahme Roboter in der Wüste sehen.

Nun gibt's natürlich auch Dinge im Leben, die absolut sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass Power Rangers ohne jeden Zweifel die beste Kinderserie aller Zeiten ist. Ich nehme natürlich niemandem eine gegenteilige (und damit falsche) Meinung übel, aber umso mehr applaudiere ich den Machern des obigen Clips - denn diese Fans haben im Map Creation Tool von Halo 5: Forge die komplette Megazord-Verwandlung nachgebaut.

Wem das nichts sagt: Am Ende (nahezu) jeder Power-Rangers-Folge rufen die Helden ihre Kampfroboter und vereinen sie in einer (immer gleichen) Sequenz zu einem gigantischen Mega-Robo. Hier das Original:

Das ist nicht die erste verrückte Kreation in Halo 5: Forge. Beispielsweise wurde auch schon die berühmte Rainbow-Road-Strecke aus Mario Kart nachgebaut. Und auch diverse verrückte Spielvarianten wurden in dem Editor zusammengebastelt. Das Power-Rangers-Beispiel oben ist natürlich mein Highlight - und immerhin sieht der Megazord besser aus als der des offiziellen Kinofilms. Das heißt zwar nicht viel. Aber auch nicht wenig.