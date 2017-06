Halo 6 - Darum wurde es nicht auf der E3 gezeigt

Bei der großen E3-Pressekonferenz von Microsoft gab es allerhand zu sehen: Neben der offiziellen Präsentation der Xbox One X waren auch Spiele wie Forza Motorsport 7 und Metro: Exodus vertreten. Eine weitere Episode der Shooter-Serie Halo fehlte jedoch bei der Show. Das hat einen simplen Grund.

Bonnie Ross, die Studioleiterin von 343 Industries, meldete sich jetzt via Twitter zu Wort. Demnach würden die Arbeiten am nächsten Halo gut vorangehen. Allerdings sei das Spiel noch nicht bereit, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

@MG_Grilo Team back at 343 heads down on next big Halo-it is good, but not ready to announce yet. New HW2 in Daily Show tomorrow.

Wie ein Tweet von Community Manager Brian Jarrard vermuten lässt, wird das auch bei der diesjährigen Gamescom in Köln noch nicht der Fall sein. Seiner Aussage zufolge wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir vom neuen Halo etwas zu hören beziehungsweise zu sehen bekommen.

No no the comment was that gamescom is so close nothing is changing between now and then. it's going to be a while