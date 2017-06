Halo 6 - Gravemind-Leak ist ein Fake

Ein Tweet machte die Runde in der kleinen, aber feinen Halo-Community. Darauf zu sehen: Promo-Art zu einem neuen Halo-Projekt namens Gravemind. Und sogar ein Logo mit der Aufschrift Halo 6. Natürlich reagierten die Fans äußerst positiv auf die Meldung: Zuletzt hieß es doch, auf der E3 2017 werde definitiv kein Halo 6 angekündigt.

@HiddenXperia @HaloFollowerCom @LateNightHalo @Greenskull @ChiefCanuck @atomicjorge from a mate who works at GAME ???3 Days pic.twitter.com/8c8thlpZPE

Doch die ganze Aktion entpuppt sich als Fake. Zumindest wenn man der Reaktion von Halos Development Director Frank O'Connor glaubt.

Fakey McFakeskins tell me oh, how does your bogus "game leak" grow? With silver bells and photoshopped cockleshells. FAKE NEWS! #MHGA!