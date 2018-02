Hanna-Serie - Besetzung mit Joel Kinnaman und Mireille Enos gefunden

Im Thriller Wer ist Hanna? spielte die damals 17-jährigen Saoirse Ronan eine jugendliche Killerin auf der Flucht. Nun entwickelt Amazon eine Neuverfilmung des Kinofilms von Regisseur Joe Wright als mehrteilige Serie. Eine erste volle Staffel ist bereits angekündigt. Nun steht auch endlich die Besetzung fest, berichtet Variety.

Serien-Verfilmung mit Joel Kinnaman

In der neuen Serie Hanna wird die Newcomerin Esme Creed-Miles (Dark River) zur jugendlichen Killerin Hanna, während ihr Vater Erik von Joel Kinnaman (Altered Carbon, Suicide Squad) dargestellt wird, im Film von Eric Bana dargestellt. Die dritte im Bunde ist Mireille Enos (The Killing) als Marissa, die als eiskalte und skrupellose CIA-Agentin mit ihrem Team Jagd auf Hanna und Erik macht, und damit in die Fußstapfen von Cate Blanchett schlüpft.

Jugendliche Killerin auf der Flucht

Die Geschichte handelt von einer außergewöhnlichen Jugendlichen namens Hanna, die mit ihrem Vater auf der Flucht vor der CIA ist. Von der Außenwelt abgeschottet lebt sie in der Wildnis und wird von ihm zur eiskalten Killerin ausgebildet. Schon bald hat die CIA-Agentin Marissa mit ihrem Team aufgespürt und zwingt sie zur Flucht quer durch Europa.

Hinter der Serie Hanna steht David Farr, der schon das Drehbuch zum Kinofilm mitgeschrieben hat und sich zuletzt für die preisgekrönte Thriller-Serie The Night Manager mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie verantwortlich zeigte. Die Regie führt Sarah Adina Smith (Serie Legion).

Amazon-Serie kommt frühestens nächstes Jahr

Amazon hat bereits eine erste volle Staffel in Auftrag gegeben. Im März beginnen die Dreharbeiten in Ungarn, der Slowakei, Spanien und Großbritannien. Einen konkreten Release-Termin für die Ausstrahlung gibt es noch nicht, sie dürfte aber sicherlich nächstes Jahr an den Start gehen.

Wer ist Hanna? - Bilder zum Kinofilm ansehen